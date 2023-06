Governo aplica 800 toneladas de asfalto na Via Chico Mendes em Rio Branco

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), avançou nesta semana, no recapeamento asfáltico na Via Chico Mendes, em Rio Branco.

Os recursos de R$ 4,8 milhões são oriundos de emenda parlamentar, apresentada em 2019, pelo então senador Gladson Cameli. O Deracre trabalhou nos trechos da Corrente, Sabenauto e tem atuado até o Posto Triângulo.

“Os trabalhos não param. É uma ação executada pelo Deracre que vai garantir a conservação da estrada. Esse trabalho é um compromisso e uma prioridade da gestão”, destacou o presidente do Deracre, Sócrates Guimarães.

Nesta semana, o diretor de Operações do órgão, Ronan Fonseca, afirmou que os serviços têm ocorrido no período noturno e que a empresa contratada aplicou mais de 800 toneladas de asfalto.

“Mais de 20 trabalhadores atuam na manutenção da Via Chico Mendes no período noturno e temos trabalhado seguindo determinação do governador Gladson Cameli de garantir mobilidade para motoristas e condutores que trafegam diariamente pela via”, disse.

Ronan Fonseca destacou também que, para evitar maiores transtornos ao trânsito, o Deracre tem realizado os serviços de tapa-buraco, promovendo reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

De acordo com o secretário de Governo, Alysson Bestene, as obras da Via Chico Mendes têm por objetivo proporcionar melhores condições de tráfego na principal rodovia que interliga os dois distritos da capital, gerando mais segurança e comodidade aos condutores e pedestres. “Temos acompanhado de perto, no intuito de garantir que os serviços sejam executados com celeridade”, afirmou.