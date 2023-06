Governo divulga resultado final do processo seletivo da Educação; confira lista

O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (27) o resultado do processo seletivo para professor da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes.

O edital do processo seletivo número 001/2023 SEAD/SEE, foi divulgado no dia 24 de março de 2023, no qual foram disponibilizadas 4.466 vagas, distribuídas por área de atuação/cargo/localidade.

As vagas variam entre professor do ensino regular, professor da educação especial e da Educação de jovens e adultos (EJA)/prisional/socioeducativo.

Confira a lista de classificados: