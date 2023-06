Governo do Acre destina R$ 6 milhões para recuperação de ramais

O governador Gladson Cameli aposta no potencial agrícola do Acre para transformar a atual realidade socioeconômica. De acordo com o chefe do Poder Executivo, o governo tem empregado muitos esforços em prol do desenvolvimento do estado.

“O Acre tem pressa para crescer e prova disso é que temos batido recordes de produção ano após ano. O governo está trabalhando muito no que diz respeito a assegurar condições necessárias para que a zona rural continue dando a sua contribuição com o desenvolvimento do nosso estado”, declarou.

Por meio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), o governo tem firmado convênios de repasses financeiros com todas as prefeituras do interior. Neste ano, foram disponibilizados R$ 6 milhões em recursos próprios do Estado, que serão utilizados para a aquisição de combustível pelas administrações municipais.

“Em Rio Branco, o Deracre entrou diretamente com as patrulhas mecanizadas e já executa a recuperação dos ramais que estão a mais de 30 quilômetros de distância da cidade, dando assim melhores condições para quem vive e produz na zona rural”, explica Sócrates Guimarães, presidente do órgão.

Confira quanto cada município receberá este ano

Acrelândia – R$ 250 mil; Assis Brasil – R$ 200 mil; Brasileia – R$ 500 mil; Bujari – R$ 300 mil; Capixaba – R$ 250 mil; Cruzeiro do Sul – R$ 700 mil; Epitaciolândia – R$ 200 mil; Feijó – R$ 250 mil; Jordão – R$ 100 mil; Mâncio Lima – R$ 250 mil; Manoel Urbano – R$ 250 mil; Marechal Thaumaturgo – R$ 150 mil; Plácido de Castro – R$ 250 mil; Porto Acre – R$ 400 mil; Porto Walter – R$ 200 mil; Rodrigues Alves – R$ 250 mil; Santa Rosa do Purus – R$ 100 mil; Senador Guiomard – R$ 250 mil; Sena Madureira – R$ 500 mil; Tarauacá – R$ 400 mil; e Xapuri – R$ 250 mil.