Governo leva atendimento para população de Xapuri com o Fundhacre na Comunidade

“Uma ação muito boa. Estava esperando uma consulta há nove meses, e é muito difícil sair da colônia e ir para Rio Branco. Hoje saio daqui com tudo resolvido, fui muito bem atendida pelos médicos”, salienta a agricultura Maria de Fátima Martins de Lima, 53, que passou pela consulta com o ortopedista, pela primeira vez em uma ação de saúde pública.

Esta é a 8ª edição do Fundhacre na Comunidade, uma ação de saúde itinerante do governo do Estado que ocorre por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

“Esse é um comando e orientação do governador Gladson Cameli para levar os serviços em saúde as comunidades, contribuindo na acessibilidade da população aos programas de governo, em atender as necessidades de cada localidade”, comenta o coordenador do Programa Durival Britto.

Ao todo, foram realizados 433 atendimentos sendo estes na especialidades de ortopedia, regulação de consultas e exames, PCCU, odontologia, oftalmologia, vacinação, além de atendimentos com psicólogo, clínico geral e Central de Agendamento Cirúrgico (CAC).

“As pessoas que estão sendo atendidas não tinham a oportunidade de ir a uma unidade para receber os atendimentos que ocorrerem, com essa equipe médica que chegou aqui ajuda muito quem não consegue sair do seringal para ir até a capital”, afirma Teodoro Gomes de Souza, micro-empreendedor, que passou pela consulta em oftalmologia e odontologia.

A ação contou com parceria da prefeitura municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri e do parlamentar deputado estadual Manoel Moraes no qual esteve solicitando os serviços à população local.

“Mais um atendimento na cidade, uma parceria importante, ficamos gratos e felizes, pois evita que a nossa população que tem dificuldade de locomoção tenha que ir à Rio Branco tirar suas dúvidas, agradeço ao governo do Estado”, comentou o secretário Municipal de Saúde, Daniel Lima.

Para o deputado estadual Manoel Moraes que apresentou a proposta de levar os atendimentos aos moradores do bairro Sibéria, a ação é benéfica e atende à população menos favorecida.

“Agradeço ao governo do Acre e a Fundhacre por atender nosso pedido e trazer pela segunda vez os atendimentos aqui em Xapuri, isso é muito importante para nós que queremos nosso povo com saúde”, destaca o parlamentar.