Governo reforça educação de Porto Walter no aniversário do município

Neste dia 25 de junho, Porto Walter comemora 31 anos de emancipação política. O desfile cívico, no Centro da cidade, marcou a idade nova do município.

“Agradeço ao governo, deputados estaduais e federais, e o secretariado. Nossa cidade comemora 31 anos de uma linda história com anúncios de investimentos importantes para beneficiar a população”, destacou o prefeito do município, César Andrade.

Por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), foram entregues os kits escolares, 170 kits pré-enem, tablets, e um laboratório móvel que vai ser utilizado para os alunos do ensino médio da Escola José Gurgel Rabelo.

“São investimentos voltados diretamente para a educação, sabemos da importância dessa área para garantir o futuro da nossa juventude. Através desses investimentos vamos aquecer a economia e dar condições dignas aos estudantes e professores de Porto Walter”, disse o secretário de Educação, Aberson Carvalho.

“O objetivo do nosso governo é continuar ajudando o município com incentivo à educação, cultura, esporte, mas também sem esquecer outras áreas importantes como a saúde e segurança pública”, disse a vice-governadora, Mailza.

Também foi firmado um convênio com a prefeitura para realização do Campeonato Feminino de Futebol de Campo 2023, no valor de R$ 100 mil, e o repasse de recursos financeiros no valor de R$ 500 mil para aquisição de combustível para o transporte escolar. Os recursos são provenientes de emendas parlamentares dos deputado estaduais Chico Viga, e Luiz Gonzaga.