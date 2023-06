Governo vistoria obras de recuperação da Via Chico Mendes executadas pelo Deracre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Governo, percorreu nesta quarta-feira, 7, as obras de recapeamento da Via Chico Mendes que estão sendo executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).

As obras abrangem um trecho urbano da Rodovia AC-40 contemplado com recursos de R$ 4,8 milhões de uma emenda parlamentar destinada em 2018 pelo então senador, Gladson Cameli.

De acordo com o secretário de Governo, Alysson Bestene, as obras da Via Chico Mendes fazem parte das diretrizes básicas do governo para a mobilidade urbana no estado. “Trata-se da principal via de acesso à capital, que o Deracre está recuperando para que a população possa transitar com mais segurança”, comentou o secretário, agradecendo ao presidente do Deracre, Sócrates Guimarães e ao seu diretor técnico Ronan Fonseca.

Para evitar maiores transtornos ao trânsito, o Deracre tem realizado as obras no período noturno, com uma equipe de 20 pessoas e oito máquinas, segundo Ronan. Os serviços incluem o reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica. A meta é eliminar buracos, desnivelamento e desgastes causados pelo tráfego intenso de veículos pesados e pelas ações climáticas.