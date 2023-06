Guerra de facções: criminosos ateiam fogo em residência de casal

Mesmo com a diminuição dos confrontos diretos entre as organizações criminosas em Rio Branco, a briga entre eles continua a todo vapor. Uma residência de um casal de detentos foi alvo de incêndio criminoso na noite deste domingo (11), no final da rua Iolanda Lima, em uma pequena invasão próximo a um campo de futebol, no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a residência pertencia a uma casal que hoje se encontra preso no Presídio Francisco de Oliveira Conde, e mesmo assim foi alvo do incêndio criminoso. Ainda segundo informações, não havia ninguém morando na casa atualmente, somente alguns pertences do casal.

Recentemente houve uma tomada de território na região onde a casa foi incendiada, e outra facção acabou tomando “posse” das bocas de fumo.

Moradores da região viram o fogo muito alto e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que enviou um caminhão de combate a incêndio e outro de busca e salvamento. Ambos estiverem no local indicado e apagaram as chamas. O fogo ainda chegou a queimar algumas árvores e palheiras que estavam próximas à residência.

A Polícia Militar foi acionada e também esteve no local, podendo fazer somente um Boletim Informativo.