Há 18 anos no comando do Miss Acre, Meyre Manaus revela que pretende deixar coordenação

Há 18 anos no comando do tradicional e badalado Miss Universo Acre, a promoter e coordenadora Meyre Manaus conversou com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet Notícias, na noite desta sexta-feira (9).

Em bate papo, Meyre Manaus falou sobre as dificuldades de organizar o concurso no Acre por falta de apoio. “Uma das principais dificuldades para organizar o evento é a falta de apoio. Fico surpreendida comigo, como consigo fazer um concurso tão grandioso, nesse formato. São nove municípios, são nove meninas, e tem umas que não tem apoio, teve uma que eu tive que pagar passagem do município pra cá. Eu dou meu sangue para fazer o concurso”, disse ao ContilNet.

Manaus também revelou que pretende passar o comando da coordenação nas próximas semanas: “Tô completando 18 anos, e pretendo entregar a franquia. Já quis entregar várias vezes, mas não me deixam entregar, tanto a coordenação nacional, quanto algumas pessoas do meu estado. Porque eu acho assim, que se eu entregar não vai ser a mesma coisa do que eu faço, eu cuido, e faço por amor. Dou o meu sangue, as meninas percebem e todas me chamam de mamis, esse é o carinho que eles têm por mim, porque eu trato como filha mesmo. Então eu penso em entregar, pensei em algumas pessoas, mas as pessoas não querem mais saber disso porque sabem que dar trabalho. Mas vamos ver, vou colocar as mãos de Deus, daqui há 2 anos vou completar 20 anos, e quem sabe, vou fechar com chave de ouro. Quem sabe não entrego para uma boa pessoa, que Deus vai colocar no caminho para continuar esse sonho, para as meninas dos municípios, as crianças também, e eu vou seguir outro ramo e outras coisas que pretendo já no futuro”, disse Manaus.