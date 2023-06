Há 8 anos no mercado, Casa Belmina é especializada em aromatização e bem-estar

A Casa Belmina, loja acreana com foco nos cosméticos, perfumaria e aromatização, trabalha com o bem-estar das pessoas através de essências e óleos essenciais, além de velas perfumadas que agem como auxiliadores terapêuticos.

Com a loja desde 2018 no Via Verde Shopping, em Rio Branco, a empresária Gisélia Bezerra apresenta uma proposta de produtos vintages, nacionais e veganos. A Casa Belmina traz a proposta de variedade de produtos para os diversos públicos que frequentam o shopping, como aromatizadores com borrifador, elétricos com óleos que são terapêuticos e velas perfumadas.

“Temos uma infinidade de produtos e marcas, mas o propósito é o bem-estar das pessoas que não querem mais parar de usar. Quem conhece e já usa dá verdadeiros depoimentos da funcionalidade, pois eles tem efeito imediato”, diz Gisélia ao ContilNet.

A aromaterapia é uma pseudociência baseada na utilização de óleos essenciais e outro tipos de aromas com o intuito de promover saúde e bem-estar físico, mental e emocional através do uso terapêutico dos óleos. Os aromas liberam partículas que estimulam as células nervosas e ao inalar, os canais olfativos mandam um sinal para o sistema nervoso, que reage modificando o humor ou o estado de espírito da pessoa.

Segundo Gisélia, na Casa Belmina há diversos aromas que auxiliam na ansiedade, depressão, foco, concentração e outras coisas. Foi durante a pandemia de Covid-19, em 2020, que a proprietária da empresa percebeu a necessidade e o aumento da demanda de umidificadores e aromatizadores para auxiliar no home office que muitos foram submetidos.

Para a empresária, promover o bem-estar através da venda de aromatização é uma realização. “São produtos únicos assim como as pessoas, já que faz efeito único em cada pessoa. Cada um se adapta com cada aroma. A gente se sente realizado. São produtos que proporcionam bem-estar”, disse.

Casa Belmina

A loja foi idealizada e inaugurada em 2015, no bairro Aviário em Rio Branco, mas voltado para cosméticos. Com a mudança para o Via Verde Shopping, em 2018, Gisélia pensou em se voltar para a aromatização e aromaterapia.

Atualmente, a Casa Belmina atua com cosméticos e outros produtos naturais e nacionais para elevar a autoestima feminina. Uma das maiores apostas é a marca Granado, que possui variedade de produtos como esfoliantes, manteigas e hidrantes corporais.

Além disso, a loja também possui sua própria criação de água perfumada para tecidos e ambientes de bambu, chamado “Nossa Casa”. Foi criada pensando em trazer mais aconchego e alegria ao seu ambiente através do aroma.

No Via Verde Shopping, a Casa Belmina funciona das 10h às 22h e das 13h às 21h no domingo. Além de ter delivery via WhatsApp pelo número (68) 99212-0751.

Nas redes sociais, a loja também utiliza o meio para dar dicas de cuidados e uso dos aromas nos seus diversos formatos e promete, em breve , aprimoramento do uso das soluções digitais para atenção redobrada no atendimento virtual a todos que a visitam.