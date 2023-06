Helder Barbalho sobre demissão de Daniela do Turismo: “Não vamos achar ruim”

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), defendeu publicamente a demissão da ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil), que está balançando no cargo há semanas.

“O Pará, presidente [Lula], tem 17 deputados federais. Dos 17, 14 compõem sua base de sustentação. […] Vou lhe dizer, presidente, que se o Pará tiver mais um ministro, nós não vamos achar ruim, porque fortalece o nosso estado e, portanto, caso sua decisão seja essa, o Celso [Sabino] representará todos nós como o ministro Jader para que o Pará possa estar fortalecido diante da nossa sociedade”, disse Helder.

A declaração foi dada durante a cerimônia de anúncio da realização da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), em Belém, do qual Lula participou.

Daniela Carneiro, conhecida como Daniela do Waguinho, é considerada distante da bancada do partido na Câmara. Ela move, junto a outros cinco deputados do Rio, processo para mudar de sigla sem perder o mandato. A ideia é migrar para o Republicanos.