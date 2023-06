Homem aciona forças de segurança após ouvir pedido de ajuda de suposta “assombração”

Um homem ainda não identificado ligou para acionar as forças de segurança após ouvir um pedido de ajuda de uma suposta “assombração” na madrugada desta sexta-feira (23), próximo ao Parque Centenário do município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de uma testemunha, o homem estava caminhando em via pública durante a madrugada desta sexta-feira, pelas proximidades do Parque Centenário de Brasiléia, quando ouviu um pedido de ajuda vindo de uma área de mata, sem iluminação e próximo a um esgoto. Ele pensou logo que poderia ser uma “assombração”, tendo em vista várias histórias assustadoras sobre o local.

Rapidamente, o homem ligou para o Centro de Operações (Copom) para gerar a ocorrência (não há informações se foi de forma formal ou informal), mas o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhado ao local, devido na ligação o homem ter dito que a voz estava pedindo socorro.

Os socorristas, com auxílio de lanternas, tentaram iluminar dentro do córrego e visualizam Ademir Aguiar Araújo de Melo, 50 anos, caído e sem condições psicomotora de sair do lugar por estar alcoolizado.

Os socorristas não conseguiram tirar o homem e foi necessário pedir ajuda ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), para resgatar a vítima da queda. Após ser avaliado pela equipe do Samu, Ademir foi levado para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, para fazer uma avaliação mais detalhada e fazer possíveis exames.