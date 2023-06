Homem apanha de membros de facção, após agredir filha em Rio Branco

Alexandre Rodrigues da Silva, de 43 anos, foi agredido após espancar sua filha na noite desta sexta-feira (2) em Rio Branco (AC).

De acordo com as autoridades, o homem havia sido solto há poucos dias após ser preso e agrediu sua filha por não concordar com a suposta ligação dela com uma facção criminosa e com o fato de ela frequentar locais conhecidos como “bocas de fumo”. As agressões resultaram em um corte no rosto da filha.

A polícia também informou que a facção da qual a jovem é supostamente associada tem uma cláusula que exige que “aquele que derramar sangue de um de seus integrantes, deverá ter seu sangue derramado também”. Por isso, Alexandre foi condenado a receber 13 ripadas por ter agredido sua própria filha.

Revoltado com a punição, o homem teria dito aos membros da facção que não aceitaria receber as 13 ripadas porque o número 13 fazia referência a um partido político que ele não gostava. Em resposta, teria sugerido que aplicassem 15 ripadas “sem dó nem piedade”.

Durante a execução da punição, os membros da facção exageraram na violência e acabaram causando uma hérnia em Alexandre. A polícia foi acionada e o homem foi preso por não cumprir uma medida restritiva de distância estabelecida entre ele sua esposa e filha.

Na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Alexandre passou mal e precisou ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) antes de ser encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco para exames mais detalhados. Após o atendimento médico, ele continuará preso e será encaminhado de volta ao Presídio Francisco de Oliveira Conde, onde ficará à disposição da justiça