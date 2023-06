Homem cai de motocicleta em ramal e vai parar no PS da capital em estado gravíssimo

O passageiro Raimundo de Souza Duran, de 53 anos, ficou gravemente ferido após cair de uma motocicleta conduzida por uma outra pessoa ainda não identificada, na tarde deste domingo (4), no ramal do 19, km 19 da BR-317, entre os municípios de Brasiléia e Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo testemunhas, Raimundo estava na garupa de uma motocicleta modelo Titan 160, de cor preta, trafegando no sentido zona rural/cidade, conduzida por uma pessoa ainda não identificada. Na descida de uma ladeira íngreme, os pneus dianteiros da moto derraparam e os dois passageiros caíram.

De acordo com informações da polícia, os dois homens estavam em alta velocidade e aparentavam estar alcoolizados. Populares que passavam pelo local ajudaram as vítimas e acionaram duas ambulâncias.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou duas ambulâncias, uma de suporte básico e outra de suporte avançado do Alto Acre, para prestar atendimento a Raimundo e ao condutor da moto. Avaliado pela equipe de socorristas, Raimundo apresentava múltiplas fraturas, traumatismo craniano encefálico (TCE) de natureza grave ou gravíssima e precisou ser entubado. O condutor da motocicleta também ficou gravemente ferido, mas em menor intensidade que Raimundo, por ser mais jovem.

Os paramédicos conseguiram estabilizar os dois e encaminhá-los ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia. Raimundo precisou ser transferido com urgência para o pronto-socorro de Rio Branco devido a um sangramento ativo na cabeça.