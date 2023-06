Homem chama mulher para “transar” e fere o marido dela com três facadas em Rio Branco

Daniel do Nascimento Segundo, 28 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira (9), no cruzamento das ruas Doutor Pereira Passos com a Seis de Agosto, no bairro Seis de Agosto, na região do 2º Distrito, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, Daniel estava vendendo balas no semáforo com a esposa dele, quando Renato Silva de Souza, 34 anos, começou a assediar a esposa de Daniel, chamando a mulher para “transar”. Daniel chegou a tirar satisfação com o assediador, porém, Renato pegou uma ripa e ameaçou o casal. Policiais Militares do 2° Batalhão foram acionados e quando chegaram no local, Renato havia fugido.

Minutos depois, Renato voltou, mas a polícia não estava mais no local e, de posse de uma faca, desferiu três golpes contra Daniel, que foi ferido com duas facadas nas costas e outra na mão. Após a ação, Renato fugiu da cena do crime, mas deixou uma bolsa com pertences pessoais dele, inclusive, a identificação.

Populares ajudaram a vítima acionando a polícia e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou uma ambulância de suporte básico. Os socorristas prestaram o atendimento e encaminharam a vítima em estado de saúde grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) esteve no local do crime novamente, colheu as características do bandido e em seguida fez patrulhamento na região em busca de prender Renato, mas ninguém foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), que são investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), não foram acionados até a publicação desta matéria.