Homem convida “amigo” para beber em sua residência e quase é morto a golpe de faca no pescoço

Francisco da Cunha, 54 anos, conhecido popularmente como “Só o ouro”, foi vítima de uma tentativa de homicídio durante uma discussão na noite desta quarta-feira (28), na travessa Redentor, no ramal do Benfica, na região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, Francisco convidou o suposto “amigo” para beberem juntos em sua casa, quando acabaram se desentendendo, dando início, assim, a uma discussão. Com os ânimos mais exaltados, o “amigo da onça” desferiu um golpe de faca no pescoço de Francisco. Após o crime, o ‘falso amigo’ saiu correndo pelo ramal e fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por moradores que viram Francisco caído na sala, ensanguentado, e enviou uma ambulância de suporte básico que deu os primeiros atendimentos e conseguiu estabilizar a vítima.

A ambulância de suporte avançado também foi ao local e auxiliou nos últimos atendimentos, em seguida encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb) em estado grave. Segundo a médica do Samu, o corte atingiu a veia jugular da vítima, que fica na região do pescoço. Policiais militares também estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia criminal.

Uma equipe de agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).