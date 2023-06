Imagine deixar todos os seus bens para uma pessoa famosa! Pois é, um homem de 30 anos revelou ao Metrópoles que oficializou o seu testamento e deixará tudo o que conquistou para Neymar Jr. Ele ainda explicou que não está bem de saúde e que se identifica muito com o craque, principalmente com a relação dele com o pai.

Quando questionado sobre o motivo da “doação”, ele, que não quis se identificar, explicou: “Mesmo eu tendo quase 31 anos, eu não estou muito bem de saúde e, por conta disso, realmente vi que não tenho ninguém para deixar minhas coisas, caso eu venha a faltar”.

Mas por que deixar tudo para o jogador, que é dono de uma fortuna? “Gosto do Neymar, identifico-me muito com ele. Eu também sofro com difamação, também sou superfamília e a relação com o pai dele me lembra muito da minha com o meu, que já é falecido. Mas, principalmente, sei que, acima de tudo, ele não é interesseiro, algo um pouco raro hoje em dia”, declarou.

Ele ainda explicou que não gostaria de deixar as suas coisas para pessoas com quem não se dá bem ou para o governo. “Ia odiar deixar para o governo ou parentes que não me dou bem. Eu tentei enviar para o Neymar, mas não obtive sucesso. Também tenho alguns objetos e coisas de família”, declarou.