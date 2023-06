Homem é acusado de estupro de vulnerável no interior do Acre

Uma equipe do Conselho Tutelar de Sena Madureira foi até a zona rural de Sena Madureira para investigar um suposto caso de estupro de vulnerável, após receber uma denúncia informando sobre um homem que estaria vivendo em união marital com uma menina de nove anos de idade.

Os conselheiros foram até a casa da criança acompanhados da Polícia Militar do Acre (PMAC). Os familiares teriam negado as acusações. No entanto, a menina foi levada para Sena Madureira, onde recebeu atendimento. A partir de agora, a Polícia Civil dará continuidade às investigações.

Segundo Layz Mayra, conselheira tutelar, casos como este acontecem com certa frequência na zona rural, e em muitas situações são considerados normais pelas pessoas.

A conselheira destaca, ainda, que o estupro de vulnerável não se limita apenas à relação sexual entre a vítima e o abusador, mas abrange qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos de idade. Se caso comprovado o crime, o acusado enfrentará processos judiciais para responder pelos atos.