Homem é condenado pelo ‘tribunal do crime’ e quase é morto em ramal na capital

Um homem ainda não identificado foi ferido com vários golpes de terçado e faca na noite deste sábado (10), na Travessa Açaí, no Ramal São José, localizado no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima supostamente tentou estuprar duas crianças e foi condenado pelo “tribunal do crime organizado” à morte. A vítima foi ferida por vários membros de uma facção que estavam de posse de terçados e facas e golpearam várias vezes o homem, que teve órgãos importantes cortados pelos golpes dentro da barriga. Após a ação, os acusados fugiram do local.

Para não morrer, a vítima correu e pediu ajuda aos moradores da região que ajudaram o homem e acionaram uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico para dar os primeiros atendimentos e a unidade de suporte avançado levou os equipamentos necessários para entubar e garantir a vida dele até o pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Civil não foi acionada, e nenhuma equipe de agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil foi ao local.