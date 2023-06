Homem é espancado até ter orelha decepada em Rio Branco

Um homem em situação de rua conhecido como “Passarinho” foi agredido por membros de uma facção criminosa e teve sua orelha decepada, na manhã deste domingo (11), no ‘Papoco’, no bairro Preventório, em Rio Branco.

De acordo com um amigo da vítima, “Passarinho” é usuário de drogas e estava cometendo roubos na região do ‘Papoco’. Como punição, membros do conselho de uma facção criminosa abordaram “Passarinho” e o agrediram com golpes de ripa na cabeça e no corpo, chegando a ter a orelha decepada.

Mesmo ferido, “Passarinho” conseguiu correr até um hospital oftalmológico na avenida Ceará, onde desmaiou no estacionamento. Funcionários da unidade de saúde acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os atendimentos e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. A suspeita é que “Passarinho” tenha sofrido um possível Traumatismo Crânio Encefálico (TCE).

A Polícia Militar tentou procurar pelos faccionados que agrediram “Passarinho”, porém, nenhum suspeito foi encontrado. A Polícia Civil vai investigar o caso.