Homem é executado com três tiros em via pública de Rio Branco

O corpo de um homem identificado como Rubens da Costa Valverde, de 43 anos, foi encontrado na noite desta quarta-feira (31), na rua Luiz Vicente da Silva, Quadra 7C do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Rubens estava andando de bicicleta em via pública, quando foi abordado por criminosos armados ainda não identificados e, depois de uma rápida conversa, os bandidos efetuaram vários disparos contra a vítima, que foi atingida por três tiros. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

Moradores da região ligaram para o Copom relatando o crime. Policiais militares receberam a denúncia via rádio, foram até o local denunciado e encontraram a vítima já sem vida. Uma ambulância do Samu foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram no local, nada puderam fazer por Rubens que já se encontrava sem vida. Os militares solicitaram a presença da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

A área foi isolada pelos militares e foi realizada a perícia de local, que constatou que Rubens foi executada com um tiro na cabeça e dois na região do peito. O corpo foi encaminhado para o IML, para serem feitos os exames cadavéricos. Ainda segundo a polícia, a vítima seria membro de uma organização criminosa e informante de outra facção, e a morte dele seria mais um capítulo da guerra entre facções criminosas na Cidade do Povo.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).