Homem fica preso em cerca elétrica após roubar residência em Rio Branco

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite da sexta-feira (2) para retirar um homem que ficou preso na cerca elétrica de uma casa após realizar um roubo, no bairro Floresta, em Rio Branco (AC).

O caso aconteceu no Conjunto Mascarenha de Morais. Deusimar Pereira de Sousa, de 28 anos, ficou preso na cerca elétrica após ter furtado outra casa no bairro e ser avistado por moradores, que começaram a persegui-lo.

Ao tentar fugir, ele subiu no telhado de uma residência e foi pulando em outros telhados até ficar preso na concertina da cerca elétrica de uma casa. Deusimar sofreu descargas elétricas e ficou preso nas pontas afiadas da cerca.

Ao chegar no local, a Polícia Militar do Acre (PMAC) acionou Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC), que conseguiu subir no telhado e retirar o homem. Ao descer, imediatamente, ele recebeu voz de prisão dos policiais que o aguardavam no local.