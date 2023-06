Homem foragido por tráfico de drogas no interior do Acre é preso em Rio Branco

O foragido José Castro Lopes de Lima Neto, 23 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (26), próximo a Rádio Difusora Acreana, no cruzamento das ruas Benjamin Constant e Floriano Peixoto, no bairro da Base, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensivas (Giro), eles estavam em patrulhamento de rotina com as motos, quando perceberam que José, ao avistar os militares, começou a tentar esconder o rosto com um camisa, depois com um chapéu e para tentar “despistar” de vez os PMs, virou de costas e começou a disfarçar.

Os policiais pararam as motos e fizeram uma abordagem para tentar encontrar droga ou arma de fogo. Após uma revista minuciosa, nada foi encontrado. Ao fazer uma pesquisa pelo nome de José, foi encontrado um mandado de prisão de Plácido de Castro, por tráfico de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e José foi encontrado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficará a disposição da justiça.