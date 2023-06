Homem invade casa e escala pilar de 5 metros para tomar banho em caixa d’água

Dejaimison Gabrieli dos Santos foi preso na manhã deste sábado (24) após invadir uma casa e ser pego se refrescando dentro de uma caixa d’água no bairro José Hassem, em Epitaciolândia (AC).

Segundo informações de testemunhas, moradores da região perceberam uma movimentação estranha na casa de um policial e foram averiguar o que estava acontecendo, avistando um homem desconhecido tomando banho e “contemplando a paisagem nas alturas”.

O dono da propriedade, que é um policial, foi avisado e disse ter ficado perplexo com o que estava presenciando, pois a sua casa havia sido invadida e a caixa d’água estava servindo de banheira para Dejaimison se refrescar do calor escaldante do Acre.

O policial mandou o homem descer, deu voz de prisão e conduziu o preso até a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde Dejaimison assinou um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).