Homem mata ex-esposa com tiro na cabeça, na frente do filho; jovem também é morto

Na comunidade Porongaba, no Alto Rio Iaco, duas pessoas foram mortas a tiros no último sábado (24). De acordo com a polícia civil, o homem identificado até o momento como Francisco Jorge matou a ex-companheira Antônia Rocha da Conceição, 20 anos, e um rapaz que estava em sua companhia naquele momento identificado como Jaime Candida Rodrigues, 27 anos.

Segundo informações, Antônia estava sentada à mesa com o seu filho no colo, que também é filho de Francisco, quando ele chegou e entregou a quantia de R$5 mil para Antônia, que seria a pensão da criança e pediu para ela contar o dinheiro. Antônia se recusou a contar, momento em que Jaime resolveu contar o dinheiro. Francisco Jorge se levantou imediatamente, sacou a arma e tentou disparar contra a sua ex-esposa, mas a arma falhou três vezes.

A polícia apurou, ainda, que Jaime Candida tentou correr em fuga. Ao perceber que a arma tinha falhado, ele voltou e tentou salvar Antônia, porém, Francisco Jorge consegue efetuar um disparo contra Jaime na região peitoral. Jaime ainda conseguiu correr, mas caiu no quintal da casa.

Tentando sobreviver, Antônia Rocha ainda entrou em luta corporal contra Francisco Jorge, mas este conseguiu dominá-la e efetuou um disparo em sua cabeça.

Vale ressaltar que as vítimas antes de serem mortas estavam comendo juntas, inclusive no mesmo prato, entretanto, a polícia apurou que os dois não estavam tendo nenhum relacionamento amoroso, mas o fato de vê-los juntos pode ter motivado ainda mais a ação por parte do criminoso.

Uma equipe da polícia civil de Sena Madureira esteve na referida comunidade para adotar as medidas cabíveis, entretanto, ao chegar lá a ocorrência já estava sendo atendida por policiais de Rio Branco. O autor das duas mortes continua sendo procurado.