Homem morre após ser sugado por motor de avião nos EUA

O homem, que não teve a identidade divulgada, trabalhava para a Unifi Aviation, que presta serviços de assistência no aeroporto. Em nota, a empresa disse estar “profundamente triste com a perda” do funcionário. “Nossos sentimentos estão com a família do falecido e continuamos focados em apoiar nossos funcionários no local e garantir que eles sejam cuidados durante esse período”.