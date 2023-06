Homem que matou ex-mulher e jovem na frente do próprio filho é preso

Investigadores que atuam na Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira conseguiram prender na manhã desta quinta-feira (29), Francisco Jorge de Souza Falcão, 27 anos, residente no rio Iaco. Ele é acusado de ter matado sua ex-esposa e um tratorista na comunidade porongaba, colocação Abacaba, Alto Rio Iaco.

SAIBA MAIS: Homem mata ex-esposa com tiro na cabeça, na frente do filho; jovem também é morto

Desde a data do duplo assassinato, ocorrido em 24 desse mês, os policiais vinham monitorando o ribeirinho e conseguiram localizá-lo na manhã de hoje em uma residência de familiares no bairro da vitória. Francisco Jorge não resistiu a prisão e foi levado em seguida para a Unidade de Segurança Pública.

No trajeto até a USP ele não quis comentar o ocorrido, ficando em silêncio.

Na trágica ocorrência, duas pessoas perderam suas vidas: Antônia Rocha da Conceição, 20 anos, sua ex-mulher; e um rapaz que estava em sua companhia naquele momento identificado como Jaime Candida Rodrigues, 27 anos.

As investigações apontaram que Antônia estava sentada à mesa com o seu filho no colo, que também é filho de Francisco, quando ele chegou e entregou a quantia de R$ 5 mil para Antônia, que seria a pensão da criança, e pediu para ela contar o dinheiro. Antônia se recusou, momento em que Jaime resolveu contar o dinheiro. Francisco Jorge se levantou imediatamente, sacou a arma e tentou disparar contra sua ex-esposa, mas a arma bateu catolé por três vezes.

A polícia apurou, ainda, que Jaime Candida tentou correr em fuga. Ao perceber que a arma tinha falhado, ele voltou e tentou salvar Antônia, porém, Francisco Jorge consegue efetuar um disparo contra ele na região peitoral. Jaime ainda conseguiu correr, mas caiu no quintal da casa.

Tentando sobreviver, Antônia Rocha ainda entrou em luta corporal contra Francisco Jorge, mas este conseguiu dominá-la e efetuou um disparo em sua cabeça.

Vale ressaltar que as vítimas antes de serem mortas estavam comendo juntas, inclusive no mesmo prato, entretanto, a polícia apurou que os dois não estavam tendo nenhum relacionamento amoroso, mas o fato de vê-los juntos pode ter motivado ainda mais a ação por parte do criminoso.

Após passar por audiência de custódia, o acusado deverá ser encaminhado para o presídio Evaristo de Moraes, onde aguardará julgamento.