Homem que morreu tentando salvar namorada é sobrinho de deputado do Acre

O empresário Lucas Sales Palú, de 30 anos, morto com três tiros na noite desta terça-feira (6), em uma lanchonete no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco, ao defender a namorada, é sobrinho do deputado estadual Manoel Moraes, líder do Progressistas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Nas redes sociais, o deputado lamentou a morte do sobrinho e disse que Lucas foi assasinado de forma cruel. “Um dia muito triste para a nossa família”.

O parlamentar disse que Lucas era um “menino batalhador, cheio de energia e sonhos”.

Manoel finaliza a nota pedindo que Deus conforte o coração dos familiares, neste momento que chamou de “profunda tristeza”.

Entenda o caso

Segundo informações da polícia, três homens se aproximaram de Lucas e uma mulher que estava com ele na lanchonete, quando os homens chamaram a mulher para conversar, porém, ela não quis ir.

Lucas foi morto com três tiros nas regiões da cabeça, ombro e peito. Dois dos homens ficaram feridos e, mesmo baleados, conseguiu fugir.