Homens com o nariz grande têm pênis maior, afirma estudo

O boato é tão antigo quanto andar para frente, mas pesquisadores da universidade de Ulsan, na Coréia do Sul, afirmam ter comprovado sua veracidade. Segundo eles, há alguma coincidência entre o tamanho do pênis e o tamanho do nariz.

A hipótese dos pesquisadores é de que homens com narizes grandes tiveram uma maior exposição a níveis de testosterona quando ainda estavam no útero, o que também fez com que tivessem membros mais avantajados.

A pesquisa foi publicada no fim de maio no Translational Andrology and Urology e avaliou as medidas de 1.160 pacientes. Eles foram selecionados entre pacientes com mais de 20 anos que compareceram a uma clínica urológica no Japão.

A investigação mediu tamanho, amplitude e grossura. Do nariz, mas também dos órgãos sexuais dos participantes. Os pênis foram medidos esticados quando flácidos. Além disso, foram coletados dados sobre altura, peso, tamanho do pé, tamanho dos testículos e níveis de testosterona dos participantes.

O tamanho do pênis em perspectiva

A média de tamanho de pênis encontrada foi de 11,2 cm com uma circunferência de 6,8 cm. As medidas que pareceram mais relacionadas ao tamanho do pênis foram as do nariz e do peso. Quanto maior o nariz, maior o pênis, e quanto maior o peso, menor o órgão.

Os homens que tiveram cerca de 10 cm de tamanho de pênis tinham um volume de nariz com cerca de 4,5 cm³ de volume. Ao ultrapassar os 12 cm do órgão, o tamanho do nariz também crescia para 5,5 cm³.

Entretanto, a medida não é exata. Um dos registros, por exemplo, trata de um homem com um nariz de volume de quase 10 com³ mas cujo tamanho do pênis ficou em apenas 8 cm.

Quanto a circunferência do membro, além do peso e do nariz, o tamanho do testículo também esteve relacionado. Homens com 5 cm³ de nariz tiveram uma grossura média do pênis de 6,5 cm. As outras medidas (altura e tamanho do pé) não tiveram uma correlação direta identificada no estudo.