Horóscopo 2023: confira a previsão desta sexta para seu signo

Escorpião (23/10 – 21/11)

Fortaleça sua identidade e assuma novas responsabilidades. Decisões de longo prazo e de investimentos serão tomadas com mais segurança. A semana terminará com planejamento de um novo projeto de trabalho e mudanças no lifestyle. Encare os assuntos do coração, dos filhos ou do casamento com generosidade e experimente uma dimensão maior do amor. Tempo de arraiá! Veja a comida preferida do seu signo na festa junina