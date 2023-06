Horóscopo de do dia: veja previsões para esta sexta-feira

Data estelar: Vênus e Netuno em trígono.

Eleva teu coração e tua voz numa prece ardorosa que te aproxime da entidade espiritual que te acompanha desde sempre e para sempre, porque se tua prece for honesta e sincera, receberás a orientação que procuras, mas não te iludas com que alguém de outra dimensão fará o que somente tu podes e deves fazer nesta dimensão em que existes.

Nos lembramos de buscar o amigo divino quando nos sentimos sós e carregando peso excessivo sobre as costas, incompreendidos pelas pessoas com que nos relacionamos, mas nunca estamos sós nem muito menos somos incompreendidos, apenas torturamos a nós mesmos circunscrevendo a realidade ao que os cinco sentidos físicos percebem e, ao ignorar tudo o mais que vivemos, nos convencemos de que ninguém nos acompanha. Eleva uma oração sincera ao teu amigo divino e tua prece será atendida.

ÁRIES: Os bons sentimentos que surgem inesperadamente são o salva-vidas a que sua alma precisa se agarrar, para continuar respirando alegria e leveza entre o céu e a terra. Nada há de mais importante do que isso. Em frente.

TOURO: Pensar coisas lindas e não ter ninguém com quem compartilhar, ou ao compartilhar parecer algo fora de tom, essa é a essência da solidão, que é sempre artificial, porque quando a visão é conectada, as pessoas aparecem.

GÊMEOS: Faça com carinho e atenção tudo que seja da competência deste dia, se comporte como se a sua atuação no mundo fosse começar exatamente agora, e na sua frente se descortina um caminho que aproxima à eternidade.

CÂNCER: Procure com que suas atitudes sejam fiéis reflexos de suas melhores ideias e sentimentos, porque a expressão da beleza interior provoca um magnetismo que resolve inúmeras pendências como que por artes mágicas.

LEÃO: Fechar os olhos e respirar alegria, eis a presença de espírito, que eleva sua alma acima de todos os perrengues que insistem em acontecer, mas que não merecem mais sua atenção. Mudar o ponto de vista é essencial.

VIRGEM: O entendimento é raro e, por isso, agora que acontece sem muito esforço, é quando sua alma precisa se atrever a colocar suas demandas sobre a mesa, mas de uma forma delicada, sem atropelar ninguém, com calma.

LIBRA: As boas intenções que são postas em prática são as melhores, porque aquelas que ficam só no impulso são as que pavimentam o caminho do inferno, cujos labirintos são feitos de todos os desentendimentos cotidianos.

ESCORPIÃO: Compartilhe seus bons momentos com a mesma ou maior intensidade com que você compartilha generosamente os tempos de mau humor. Isso provocará equilíbrio e contraste, em nome de mais harmonia nos relacionamentos.

SAGITÁRIO: Enquanto os momentos de enlevo e prazer continuarem escassos, há de se tomar cuidado para desfrutar dos poucos que acontecerem, sem os contaminar com o ressentimento de que sejam poucos. Às vezes, pouco é muito.

CAPRICÓRNIO: Os encontros casuais não são tão casuais assim, porque respondem a essa trama misteriosa com que a vida faz as coincidências acontecerem, sempre cheias de significado e sentido. Aproveite as coincidências.

AQUÁRIO: Organizar as questões práticas sempre produz alívio e conforto, mas há momentos em que são tantas e tão variadas, que em vez de aliviar acabam pesando mais. O que importa agora é fazer o necessário sem estressar.

PEIXES: Entre uma preocupação e outra haverá sempre uma brecha no céu por onde sua alma experimentar a sensação que a eleva a mais altos planos de glória, de beleza de intensa graça. Cada momento assim há de ser desfrutado.