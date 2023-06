Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

Horóscopo: Poderia te dizer os versos mais sublimes e arrancar uma lágrima de luz de teus olhos, porque a alma é preparada para reconhecer a beleza e sabe o quanto vale o que a tira do ensimesmamento, o que a faz perceber o coração se reconhecendo e unificando a tudo que eleva e aproxima a essa dimensão que, por falta de outro nome, chamamos de espiritual.

Sem importar o quanto tenhas te enclausurado num sistema fechado de convencimentos dogmáticos e enrijecidos, a Vida continuará te apresentando sinais para que saias de ti e recuperes as conexões interiores e exteriores que garantem teu constante enriquecimento e rejuvenescimento físico, moral, social e psicológico.

Nunca te detenhas por tempo demais no medo e na angústia, passa por essas condições rapidamente e continua te abrindo ao espírito.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O novo convive com o antigo, e isso não acontece sem atrito e conflito, porque são tendências completamente diferentes, que não conversam entre si. A consciência tem de se haver com paradoxos e contradições.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As potencialidades são fantásticas e se multiplicam em milhares de caminhos possíveis. Há de se manter o foco, porque as distrações são todas muito atraentes, porém, o objetivo, agora, não é divertimento, mas produzir.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Fazer bonito ou fazer feio, nada disso importa tanto quanto que seja extraordinário, que através e ao redor de você aconteçam situações marcantes. Cada momento extraordinário vale todos os outros, que não valem a pena.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O momento atual envolve muito mais do que sua alma tinha conseguido imaginar até aqui, o cenário que se descortina é mais amplo, e as repercussões são mais profundas também. Há de se atuar à altura do momento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que sob estranhas circunstâncias, algo interessante está em andamento, algo que toca no nervo íntimo da confiança na Vida, um estado de consciência que vai se perdendo ao longo da existência, por inúmeros motivos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Melhor não se estender demais na imaginação, mas tomar atitudes práticas para ver se aquilo que se pensa é real, ou se não passa de mais uma das tantas fantasias que se travestem de pressentimentos. Discernimento.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para ir além dos limites que constrangem sua alma, é preciso usar melhor tudo que se encontra ao alcance de sua mão. Não falta absolutamente nada, além de você se apoderar dos instrumentos disponíveis.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Sua alma é sensível o suficiente para pressentir a importância do momento, e o quanto se encontra obcecada para ver acontecer o que deseja. O cenário, no entanto, é complexo, não se domina com a simples imaginação.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A qualidade de um relacionamento se mede pelo grau de amizade e companheirismo que se desenvolve entre as pessoas, pela confiança e respeito mútuo que não precisa de regras para acontecer, porque é espontâneo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O mau humor é completamente desnecessário, porque sua alma vai dar conta de tudo com mais eficiência e rapidez se ela assumir uma postura de boa vontade, e se dedicar à prática o mais rapidamente possível.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Algo importante está em andamento, algo que transcende a imaginação, e por isso não há palavras para expressar. Porém, se trata justamente disso, de expressar o que se sente e pressente da melhor forma possível.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agora, que sonhos e pesadelos se realizam, é o momento de olhar para suas mãos e confiar na sua capacidade de levar à prática a imaginação. Pode ou não dar certo, mas é seguro que você se divertirá muito.