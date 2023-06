Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para este domingo (4)

Estamos no dia do plenilúnio, o ápice da luz da Lua, um momento de poder e controvérsia. Afinal, sempre que a luz do Sol banha a Lua por inteiro, esses dois astros estão em oposição direta nos céus. Neste caso, o signo de Sagitário nos enche de otimismo e esperança, trazendo momentos em família, manifestações de fé, aventuras e muita diversão. A oposição com o Sol em Gêmeos faz com que os sentimentos sejam encarados de maneira um tanto rasa, infantil. Para evitar problemas, não se coloque em situações que envolvam emoções mais complexas, como problemas de família ou finanças de casal.

ÁRIES

Foco e concentração aumentados, em especial para os assuntos profissionais. Como ainda é domingo, tente relaxar e aproveitar o dia fazendo algo que te dê prazer. Todo esse foco pode trazer ansiedade: para não perder o seu final de semana, experimente fazer uma lista de atividades para a semana. Colocar no papel ajudará a tirar esses pensamentos da cabeça.

AQUÁRIO

O momento pede descanso. Sua mente tem se agitado muito no trabalho, e há alguns dias isso já se reflete em seu corpo também. A oposição entre Vênus e Plutão traz desilusão, mas também aquela sensação de resgate e reinício. Você pode ver as coisas pelo lado bom, se quiser. É preciso querer.

ESCORPIÃO

Não é normal que você sinta essa sensação de inconstância. Reflita, talvez você esteja passando por uma fase em que não há equilíbrio entre dar e receber. Sombras do passado podem ofuscar a beleza de seu amor – tenha paciência e continue lutando, se for pra ser, vocês vão resistir a essa fase.

CÂNCER

A Lua cheia em Sagitário traz o desejo de viver novas aventuras, desbravar o desconhecido e apostar sem medo. Deixe essa força otimista preencher seu ser, vibre nessa energia. Se for uma pessoa de fé, aproveite o domingo para fazer orações e meditar. A sorte está caminhando ao seu lado.

LIBRA

Plutão traz incertezas para os nativos de Libra, em especial nos assuntos do coração. É possível que passe a se sentir desconfortável em seu relacionamento atual, ou que se incomode com a ausência de amigos. Em vez de sofrer por antecipação, use esse espaço para avaliar se está realmente feliz nessas relações.

SAGITÁRIO

Dia para curtir e aproveitar tudo o que há de bom – a Lua cheia em seu signo tende a te deixar com um humor incrível. No entanto, é oito ou oitenta: caso passe por alguma chateação, pode ter comportamento grosseiro e exagerado. Faça o máximo possível para manter o dia leve e divertido, do jeito que você mais gosta.

LEÃO

O trânsito de Mercúrio em Touro pode fazer um aspecto bastante tenso com seu Sol natal, trazendo confusão mental, discussões e desentendimentos. Cuidado para não ser alvo de fofocas também. Sua vida sexual terá novidades, curta tudo o que sentir que é bom e correto. A Lua cheia em Sagitário renova suas energias.

CAPRICÓRNIO

Notícias boas estão a caminho para suas finanças. Se puder, dedique parte do dia de hoje para organizar sua vida financeira e assim receber as boas-novas de portas abertas. O sextil entre Júpiter e Saturno deixa seus dias mais alegres e até um pouco “irresponsáveis” – essa leveza é muito importante para você.

VIRGEM

Aproveite o domingo para descansar, Virgem. Está tudo bem em organizar a sua semana, mas não se permita ocupar mais do que alguns minutos com essa tarefa. Se sentir vontade, deixe algumas atividades de rotina para depois, você precisa desse espaço, descanso e ócio criativo.

PEIXES

Já experimentou anotar seus sonhos logo depois de acordar? Ter um pequeno diário ao lado da cama pode ajudar nisso. Essas mensagens do seu inconsciente são muito importantes para você, dê valor a elas. Suas ações estão mais práticas e diretas do que o comum, e é possível que alguns interpretem isso como grosseria da sua parte.

GÊMEOS

Cuidado com essa necessidade de entender seus próprios instintos. Uma quadratura entre Lillith e Mercúrio gera essa crise entre razão e aqueles desejos sobre os quais não temos controle. Acolha seus defeitos para aprender a lidar com eles da melhor forma. O inconsciente guarda uma importante parte de nós, e está tudo bem em não se entender o tempo todo.

TOURO

A presença de Vênus na Casa 2 traz aquela sensação gostosa de segurança e amparo que todo taurino gosta. A autoestima está em alta, aproveite para organizar a agenda de treinos e a dieta para a semana. Passar o dia em contato com a natureza fará muito bem, colocando tudo em seu devido lugar.