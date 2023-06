Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (18)

Hoje será um dia marcado por reflexões e, talvez, você sinta a necessidade de passar um tempo sozinho, na própria companhia. Esse momento de introspecção será importante para colocar uma série de coisas em ordem, entre pensamentos, emoções e até planos de curto ou médio prazo. A Lua faz conjunção com o Sol em Gêmeos, o que aguça a criatividade, os insights para os negócios e capacidade de tomar boas decisões. Marte em sextil com Mercúrio promove a assertividade, o que faz deste domingo um ótimo momento para planejar e fazer acontecer os objetivos de junho que ainda não foram concretizados.

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, a retrogradação de Plutão em seu signo pode trazer a necessidade de revisar suas ambições e transformações pessoais. Foque no autoconhecimento e busque compreender suas motivações mais profundas. Aproveite o aspecto favorável com o Sol e a Lua para fortalecer seus laços familiares e cuidar do seu bem-estar emocional.

LEÃO

Leonino, você está irradiando magnetismo e autoconfiança. Sua presença é notável e você atrai olhares por onde passa. Aproveite essa fase para expressar sua criatividade e realizar atividades que tragam prazer e satisfação pessoal. No entanto, fique atento à quadratura de Júpiter com Vênus, que pode trazer desafios nas relações. Busque ser empático e generoso com as necessidades dos outros, e evite se deixar levar pelo egocentrismo.

CÂNCER

Canceriano, a fase minguante da Lua pode trazer uma necessidade de recolhimento e introspecção. Aproveite esse momento para se conectar com suas emoções e cuidar da sua saúde mental. Evite se envolver em conflitos e seja paciente com os outros. Lembre-se de que é importante estabelecer limites saudáveis.

AQUÁRIO

Com a fase minguante da Lua, Aquariano, é hora de se libertar de hábitos e padrões que não estão mais alinhados com seu crescimento pessoal. Foque em cultivar relações saudáveis e alinhar seus valores com suas ações. Aproveite o sextil entre Mercúrio e Marte para se comunicar de forma assertiva e defender suas ideias.

LIBRA

Com a retrogradação de Saturno em Peixes, Libriano, você pode sentir a necessidade de revisar suas relações e compromissos. Avalie se as parcerias estão trazendo equilíbrio e crescimento mútuo. Aproveite o sextil entre Mercúrio e Vênus para ter conversas sinceras e construtivas. Lembre-se de cuidar do seu bem-estar emocional.

ESCORPIÃO

Escorpiano, a fase minguante da Lua pode trazer um momento propício para se desapegar de padrões e crenças limitantes. Aproveite para investir em práticas espirituais e buscar autoconhecimento. No entanto, esteja atento às quadraturas de Netuno, que podem trazer instabilidade emocional. Seja paciente consigo mesmo e confie no processo.

VIRGEM

Virginiano, a fase minguante da Lua é um convite para analisar suas metas e prioridades. Foque no que é essencial e evite dispersões. Lembre-se de cuidar da sua saúde e bem-estar. Aproveite o aspecto harmonioso entre Mercúrio e Marte para organizar suas tarefas e aumentar sua produtividade.

ÁRIES

A energia astral de hoje pode trazer desafios inesperados, Ariano. Aproveite a fase minguante da Lua para refletir sobre seus objetivos e planejar suas próximas ações. Lembre-se de ter cautela nas suas decisões e evitar confrontos desnecessários. Cuide da sua saúde e pratique atividades que promovam o equilíbrio físico e mental.

PEIXES

Pisciano, a retrogradação de Saturno em seu signo pode trazer uma necessidade de revisar suas responsabilidades e compromissos. Avalie se suas metas estão alinhadas com seus valores mais profundos. Aproveite o sextil entre Netuno e Plutão para buscar transformações internas e promover cura emocional. Cuide da sua saúde física e emocional.

SAGITÁRIO

Com Júpiter em Touro, Sagitariano, você está sendo incentivado a investir em estabilidade e segurança. Avalie suas finanças e busque maneiras de aumentar sua prosperidade. Aproveite o sextil entre Júpiter e Netuno para explorar sua criatividade e expressar sua visão de mundo de forma autêntica.

TOURO

Taurino, aproveite o aspecto harmonioso entre Júpiter e Netuno para buscar a expansão dos seus horizontes. Invista em aprendizado e desenvolvimento pessoal. No entanto, fique atento à quadratura de Urano e Marte, que podem trazer imprevistos. Lembre-se de ser flexível e adaptável diante das mudanças.

GÊMEOS

Com a presença do Sol, da Lua e de Mercúrio em seu signo, Geminiano, você está cheio de vitalidade e energia mental. Sua capacidade de comunicação está em destaque, tornando-o um excelente conversador e facilitando a troca de ideias. Aproveite essa fase para expandir seus conhecimentos e explorar novos interesses. No entanto, esteja atento à quadratura de Netuno, que pode trazer confusões e desafios emocionais. Mantenha o equilíbrio e seja cauteloso ao tomar decisões importantes.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.