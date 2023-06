Hosmac promove arraial para pacientes neste final de semana; confira programação

O mês de junho é conhecido por uma das épocas mais esperadas do ano: as festas de São João. Com o objetivo de promover a interação e levar entretenimento aos pacientes, o Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), realiza neste final de semana um arraial no pátio externo da instituição, no Bairro Sobral, a partir das 18h.

A programação conta com quadrilha, comidas típicas e brincadeiras. O gerente-geral do Hosmac, Carlos Cardoso Modesto, disse que a festa é uma oportunidade de aproximar os pacientes da comunidade, “estimulando o cuidado com aqueles que precisam e ainda apresentam alguma resistência em procurar nossos serviços”.

A equipe multiprofissional do Hosmac, formada por psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais, é a responsável pela organização do evento e acompanhará as festividades.