Humaitá enfrenta Princesa do Solimões fora e quer seguir no G4

O Humaitá enfrenta o Princesa do Solimões nesta quarta, 8, a partir das 17 horas (hora Acre), no Gilbertão, em Manacapuru, no interior do Amazonas, em um duelo válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Uma vitória fora de casa mantém o Tourão dentro do G4.

Humaitá muito desfalcado

O Humaitá terá desfalques importantes em Manacapuru. Os atacantes Rabiola e Igor Dias, lesionados, e Aldair, suspenso, são desfalques certos.

“Jogar Série D é difícil. É preciso ter superação e mesmo com os desfalques, temos a possibilidade de conquistar um bom resultado”, afirmou o técnico Maurício Carneiro.

Um dia de preparação

O Princesa do Solimões enfrentou o Trem, em Macapá, na última segunda, e por isso o elenco trabalhou somente um dia para o confronto contra o Humaitá.

Trio de arbitragem

Bruno Nogueira, da Bahia, será o árbitro em Manacapuru. Uesclei Pereira e Alexsandro Lira, ambos do Amazonas, serão os auxiliares.