Humaitá marca nos acréscimos e evita derrota para o Princesa do Solimões

O Humaitá não realizou uma boa partida, mas conseguiu empatar com o Princesa do Solimões por 2 a 2 neste sábado, 17, no Florestão, em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. André Lima e Fernandinho fizeram os gols do Tourão enquanto Max anotou os gols do Tubarão.

Gol aos 53 minutos

O Princesa do Solimões controlou a partida desde o início. Aos 33 minutos, Jojo realizou o cruzamento e André Lima, de bicicleta, marcou um golaço, 1 a 0 Humaitá. Ainda no primeiro tempo, Max, de cabeça, empatou o jogo.

Na segunda etapa, Max fez 2 a 1 para o Tubarão. Aos 53, Fernandinho acertou um belo chute de perna esquerda e empatou o confronto.

Elenco reduzido

Mais uma vez, o técnico Maurício Carneiro sofreu com a falta de opções na Série D. O treinador foi obrigado a encontrar soluções em um duelo muito difícil.

Próxima partida

O próximo desafio do Humaitá no Brasileiro será o duelo acreano contra o São Francisco. A partida será no sábado, 24, às 16 horas, no Florestão.

Outro confronto

No outro confronto deste sábado do grupo 1, Nacional e Águia empataram por 0 a 0 na Colina, em Manaus, no Amazonas.