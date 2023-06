Humaitá tem um grande desafio contra o Princesa do Solimões, neste sábado

Humaitá e Princesa do Solimões, do Amazonas, fazem uma partida importante pelo grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D neste sábado (17), no Florestão. O Humaitá ocupa a 3ª colocação com 13 pontos e o Princesa é 5º com 9.

Sem treinamento

O elenco do Humaitá enfrentou problema na volta para a capital acreana nessa sexta e por isso a equipe vai para o confronto contra o Princesa do Solimões sem nenhum treinamento.

Desfalque e estreia

O atacante Aldair, com uma lesão muscular, não joga e é mais um desfalque do Tourão. A novidade será o atacante Luquinhas que volta ao futebol acreano para defender o Humaitá.

Toró pede foco no Princesa

Depois de um início de semana com as saídas dos atacantes Dedê e Aleílson, o meia Toró, um dos líderes da equipe, pediu foco para um jogo decisivo.

No apito

Jean Marcel Latorraca, do Mato Grosso, apita Humaitá e Princesa do Solimões. Os acreanos Iago Nascimento e Verônica Severino serão os auxiliares.