Humaitá vence São Raimundo e volta a zona de classificação

O Humaitá não fez uma grande partida, mas conseguiu derrotar o São Raimundo, de Roraima, por 1 a 0 na tarde deste domingo, 11, no Florestão, e voltou ao G4 do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. Aldair, de cabeça, decidiu a partida no segundo tempo.

Time “costurado”

Com muitos problemas, o técnico Maurício Carneiro foi obrigado a realizar improvisações. Na segunda etapa, quando foi necessário promover as alterações ficou evidente a falta de opções o time ficou todo “costurado”.

Dudu foi utilizado

A falta de opções do Humaitá ficou evidente com a utilização do volante Dudu. O atleta foi afastado na última sexta, mas acabou sendo relacionado e foi utilizado na partida.

Viaja nesta segunda

Sem tempo para descanso e treinamento, o elenco do Humaitá viaja nesta segunda, 12, para Boa Vista, Roraima, e na quarta, 14, joga contra o São Raimundo.

Classificação do grupo 1

1º Nacional/AM 16 Pts

2º Águia/PA 14 Pts

3º Tuna Luso/PA 12 Pts

4º Humaitá/AC 10 Pts

5º Princesa do Solimões/AM 8 Pts

6º São Raimundo/RR 8 Pts

7º São Francisco/AC 6 Pts

8º Trem/AP 4 Pts