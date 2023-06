Igão, do PodPah, revela ter sofrido lesão no pênis durante “sentada”

O podcaster Igor Cavalari, o Igão do PodPah, revelou ter machucado o pênis durante o sexo após uma “sentada” de sua parceira. A revelação foi feita no canal do famoso podcast que ele apresenta com Thiago Marques, durante participação da sexóloga Laura Muller. Veja o episódio completo aqui.

“Mano, passei por uma situação… Foi o seguinte: estava viajando, rolou o lance de eu encontrar alguém lá e tal, a gente foi pro lance, aí ela empolgou muito”, contou ele. “E aí qual foi o lance: estava bem lubrificado, na hora que ela fez ‘lapt’ saiu, na hora que ela fez ‘vupt’, mano… Eu fiz, ‘nossa, quebrou’, juro. Eu falei: ‘nossa, você quebrou o meu pau, estou longe de casa’”, continuou ele, que contou a história para questionar Muller se era possível quebrar o órgão durante o ato sexual. Apesar de sim, ser possível, o caso de Igão não foi tão grave. “Aí olhei para ver se ele [o pênis] estava tipo boomerang, aí eu falei não quebrou”, concluiu, ressaltando que o órgão genital chegou a dar uma “estralada”.