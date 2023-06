Igreja católica de Sena Madureira divulga programação de Corpus Christi; veja

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição divulgou a programação da Solenidade de Corpus Christi, celebrada nesta quinta-feira (8), em Sena Madureira, no interior do Acre.

Os fiéis poderão participar da solenidade na Missa, às 17h e seguir com a procissão com o Santíssimo após a missa. A celebração também será transmitida através do Facebook Paróquia Sena e no YouTube pelo canal Frei Moisés.

Importância da celebração

A Festa de Corpus Christi comemora a instituição do sacramento da Eucaristia, que evoca a presença real de Jesus Cristo.

Além da tradição de celebrar uma Missa Solene e realizar a Procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas, muitos fiéis confeccionam tapetes feitos de sal e serragem, com diversos desenhos como cálices, hóstias, símbolo do Espírito Santo e outros.