Independência e Plácido de Castro empatam e seguem sem vencer

Independência e Plácido de Castro empataram por 2 a 2 na tarde desta sexta, 9, no Florestão, em um duelo válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-20. Sayuk e Paulo fizeram os gols do Tricolor enquanto Fellype e Bruno anotaram para o Tigre do Abunã.

Precisavam vencer

As duas equipes entraram em campo precisando vencer, mas perderam muitas oportunidades. O empate acabou sendo ruim para os dois times.

Ainda acredita

O técnico Thiago Luís ainda acredita na possibilidade de classificação do Plácido de Castro. “Fizemos a nossa melhor partida na competição, mas precisamos melhorar para termos a chance de lutar por uma vaga na semifinal”, disse o treinador.

Classificação

1º Galvez 10 Pts

2º Andirá/Santa Cruz 10 Pts

3º Rio Branco 8 Pts

4º Vasco 7 Pts

5º Sena Madureira 4 Pts

6º Plácido de Castro 2 Pts

7º Atlético 1 Pt

8º Independência 1 Pt

9º São Francisco 0 Pt

Próximos jogos

Independência x Atlético

Sena Madureira x Rio Branco

Na terça, 13, a partir das 14h45, no Florestão