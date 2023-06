Independência enfrenta o Plácido de Castro e vai tentar 1ª vitória

Com um time formado para disputar o título, mas ainda sem vencer, o Independência enfrenta o Plácido de Castro nesta sexta, 9, a partir das 16h45, no Florestão, em busca da primeira vitória no Campeonato Estadual Sub-20. Se não ganhar, o Tricolor ficará mais distante da fase semifinal.

Trabalhou forte

A comissão técnica do Independência trabalhou forte desde o início da semana visando o confronto. A equipe deve ter mudanças, mas os titulares serão confirmados somente momentos antes do confronto.

Plácido de Castro

O Plácido de Castro também vai tentar a primeira vitória no Estadual. A equipe não vem realizando boas partidas e tem sido um adversário fácil no torneio.