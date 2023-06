“Indiana Jones e a Relíquia do Destino” é a estreia da semana no Cine Araújo

O famoso arqueólogo, professor e aventureiro está de volta em mais uma aventura nas telas do cinema. “Indiana Jones e a Relíquia do Destino” estreia nesta quinta-feira (29), no Cine Araújo, localizado no Via Verde.

Em 1969, o arqueólogo e aventureiro americano, Indiana Jones (Harrisson Ford), embarca em mais uma missão inesperada. Nesta nova aventura, o retorno do herói lendário acontece no cenário da Corrida Espacial. Jones encontra-se em uma nova era e está se aproximando da aposentadoria.

Ele luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado. E está preocupado com o fato do governo dos Estados Unidos recrutar ex-nazistas para ajudar a vencer a União Soviética na competição para chegar ao espaço.

Quando essas garras de um mal muito familiar, retornam na forma de um antigo rival, Indiana Jones deve colocar seu chapéu e pegar seu chicote, mais uma vez, para garantir que um antigo e poderoso artefato não caia nas mãos erradas.

Desta vez, ele tem uma nova geração para ajudá-lo nas suas descobertas e na luta contra o vilão Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), um membro da NASA e ex-nazista que está envolvido com o programa de pouso na lua. Jürgen deseja tornar o mundo um lugar melhor, como ele achar melhor.

Assim, nesta quinta parcela da icônica série de filmes, o arqueólogo acompanhado de sua afilhada, Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge), tem que correr contra o tempo para recuperar o item que pode mudar o curso da história.

Além de “The Flash” e “Elementos”, os filmes “Transformers: O Despertar das Feras”, “A Pequena Sereia” e “Velozes e Furiosos 10” continuam em cartaz. A promoção “Todos pagam meia” continua valendo todos os dias. Os ingressos podem ser comprados online pelo site https://www.ingresso.com ou presencialmente no Cine Araújo.