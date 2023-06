Influencer casada com Gusttavo Lima recebeu R$ 70 mil do governo Bolsonaro por posts

O governo Bolsonaro pagou R$ 70 mil para a influenciadora Andressa Suita publicar sete stories publicitários no Instagram. Suita é casada com o cantor sertanejo Gusttavo Lima e, assim como o marido, é apoiadora declarada de Bolsonaro.

A influenciadora foi contratada para fazer uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher, em 2019. Três stories foram publicados no dia 25 de novembro daquele ano. Outros quatro stories foram feitos entre os dias 27 e 30 de novembro de 2019.

Nenhuma das publicações está no ar atualmente. O Instagram Stories é uma ferramenta de compartilhamento de fotos e vídeos por 24 horas. As postagens só permanecem ativas por mais tempo se o usuário criar um destaque para salvá-las no perfil. Hoje, os stories têm duração de até um minuto, mas, em 2019, o recurso era limitado a até 15 segundos.

A contratação de Suita consta numa tabela obtida por meio da Lei de Acesso à Informação. Na resposta à solicitação da coluna, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) disse que o desenvolvimento e a execução da campanha publicitária e a negociação com os influenciadores seguem a estratégia de cada ação.

A escolha de Suita pelo governo Bolsonaro ocorreu, segundo informe oficial, por ela ser uma “celebridade” de “grande alcance dentro do público adulto”, por ser uma “referência de mãe e mulher” e por ter “bom diálogo nas redes sociais em que atua”.

À época, Suita tinha 6,9 milhões de seguidores no Instagram. Hoje, o perfil é acompanhado por 15,3 milhões de pessoas.

No ano passado, Suita usou o Instagram para declarar voto em Bolsonaro. Ela publicou, no dia do primeiro turno da eleição, uma foto com as cores da bandeira do Brasil e frases religiosas. Suita bloqueou os comentários de seguidores na postagem.

A coluna procurou a influenciadora, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestações.