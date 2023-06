Ingrid Guimarães dá vibrador de presente para Grazi Massafera: ‘Vou usar demais’

A atriz Ingrid Guimarães promoveu uma festa de aniversário para Grazi Massafera numa academia. Nesta quarta (28), ela celebra 41 anos.

O presente foi um vibrador que a ex-BBB disse que pretende “usar demais”. A celebração contou com participação de Angélica.

“Hoje é aniversário da nossa musa. A pessoa que a gente quer colocar a foto na geladeira para se inspirar. Vamos desejar um feliz aniversário para a nossa canceriana. Você quer falar sobre o presente que eu te dei?”, começou Ingrid em vídeo.

Ao revelar o vibrador, Grazi comentou que tem usado brinquedos desse tipo nos últimos dez anos.

Angélica também já tinha dado um vibrador de presente para a própria mãe, que completou 78 anos. A revelação foi feita no Conversa com Bial.

“Com 78 anos, ela nunca tinha posto as mãos em um vibrador?”, perguntou Bial. “Não”, confirmou a apresentadora. “Ela me pediu porque eu comecei a fazer divulgação do ‘Bliss Bullet’. Aí ela viu e falou: ‘Angélica, eu quero aquele negócio lá que você divulgou’. Ela nem conseguia falar, essa geração é difícil. Eu dei para ela e expliquei que tinha que colocar para carregar. Ela disse: ‘Depois eu te conto'”, afirmou.