Inscrições para o CNH Social se encerram nesta quinta-feira

O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), encerra nesta quinta, 1º de junho, as inscrições para o programa CNH Social.

O certame vai selecionar cinco mil pessoas para realizar todas as etapas previstas nos processos de primeira habilitação, adição e mudança de categoria. Além das aulas teóricas e práticas, os contemplados poderão ainda realizar até três retestes em cada prova, no caso de reprovação.

O principal requisito para inscrição no CNH Social é estar ativo no Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal. Outros detalhes do processo seletivo podem ser verificados na página do Detran na internet, no endereço www.detran.ac.gov.br.

O CNH Social

Em 2023, o Programa CNH Social no Acre vai disponibilizar quase o triplo de vagas do ano anterior. Instituído por decreto governamental, a iniciativa já beneficiou mais de duas mil pessoas.