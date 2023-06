Inscrições para o concurso da PM se encerram no início de julho; saiba mais

As inscrições para o concurso público para a Polícia Militar do Estado do Acre se encerram no dia 4 de julho. Ao todo, são 36 vagas para os cargos de Aluno Oficial Combatente e 2º Tenente Estagiário de Saúde.

A prova objetiva e discursiva vai ser aplicada no dia 3 de outubro. O certame será dividido em sete etapas de caráter classificatório e eliminatório, são elas: prova objetiva; redação; prova de títulos; teste de aptidão física; exame psicotécnico; exame médico e toxicológico; e investigação criminal e social.

As inscrições podem ser realizadas através do o endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmac23, já o valor da taxa é de R$ 106,00.

As remunerações vão de R$ 8.129,55 até R$ 10.423,73, com jornada de dedicação exclusiva.

Requisitos para os cargos

Aluno Oficial Combatente – Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de bacharel em direito, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e Carteira Nacional de Habilitação, qualquer categoria.

Tenente Estagiário de Saúde – Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação, conforme distribuição disponível no subitem 1.2, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, título de especialista em área específica para a qual está concorrendo, conferido pela Associação Médica Brasileira – AMB ou certificado de Residência Médica realizada em instituição com programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC, além de registro no órgão de classe e Carteira Nacional de Habilitação, qualquer categoria.

A banca organizadora do concurso é a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Acesse o edital completo clicando no link.