Instagram e WhatsApp ficam fora do ar nesta sexta-feira

O Instagram e o WhatsApp apresentaram instabilidade na tarde desta sexta-feira (16/6). No aplicativo de fotos, a publicação de conteúdos ficou indisponível, com uma mensagem de “tente novamente” para usuários que desejavam compartilhar imagens ou vídeos no feed.

Já na plataforma de mensagens, não foi possível enviar ou receber arquivos, fosse fotos ou vídeos.

Instabilidade no Instagram e WhatsApp

O site Downdetector, especialista em exibir aplicativos e sites fora do ar, detectou o erro no Instagram a partir das 15h30. Já no WhatsApp, foi notificada instabilidade pelos usuários às 15h40.