Instituições se manifestam a favor da inserção do Acre no mapa de inovação do Brasil

Entidades do setor empresarial, setor produtivo, universidades e do governo do Acre, que apoiam a ciência, querem a inserção do Estado no mapa de inovação do Brasil. A manifestação foi feita durante um meetup, no início da tarde desta segunda-feira, 26, em Rio Branco.

O projeto de lei que trata sobre o ecossistema da inovação começa a ser debatido nesta terça-feira, dia 27, na Assembleia Legislativa. O Acre é, proporcionalmente, o segundo estado com lançamento de startups no mercado, um total de 42 empresas.

“A lei enviada para a Assembleia Legislativa através do governo do Acre foi debatida durante seis meses com mais de 30 instituições que representam a comunidade. Temos várias empresas no mercado. É urgente a aprovação desse documento regulatório”, disse Jorge Freitas, representante do Sebrae.

Servidores públicos também se manifestaram a favor da aprovação do documento considerado como marco regulatório da inovação tecnológica. Shiely Marçal, que tem uma startup no ecossistema de Rio Branco, concordou com o avanço nas medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

O titular da Secretaria de Governo, Alysson Bestene, colocou o Estado à disposição do debate. Para ele, ciência e desenvolvimento tecnológico se unem em favor da qualidade de vida. “Esse debate está no centro das estratégias empresariais e políticas. O Acre será inserido no mapa de inovação do Brasil”, assegurou.

O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, lembrou que, a pedido do governador Gladson Cameli, o tema é uma das estratégias do plano decenal desenvolvido pela Secretaria de Planejamento com o conceito de contribuir efetivamente para o desenvolvimento do estado.

“Queremos agradecer o empenho da bancada de deputados da Assembleia Legislativa que recebeu a proposta semana passada. A lei tem relação direta com a geração de emprego e a competitividade. Acreditamos em sua aprovação pela autonomia tecnológica do Acre”, destacou Mesquita.

O secretário adjunto da Secretaria de Governo, Luiz Calixto, acompanha a tramitação do projeto de lei na Aleac. O presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapac), Moisés Diniz, participou do encontro. Moisés assegurou que “a lei de inovação do Acre será a digital de um Estado que vai liderar a Amazônia em batismo de CNPJ de startups em bioeconomia”.