Instituto São José realiza a Caminhada da Paz neste sábado em Rio Branco

O Instituto São José realiza neste sábado (1) a Caminhada da Paz. A ação acontece a partir das 7h da manhã, com saída da instituição. A comunidade acadêmica deve caminhar pelas principais ruas do Centro de Rio Branco.

Vão participar da mobilização, alunos, servidores e também a comunidade externa. A caminhada irá finalizar no Palácio Rio Branco, onde todos irão cantar uma música e soltar balões, no intuito de transmitir uma mensagem de paz à toda a população.

De acordo com a diretora do Instituto São José, Sílvia Estela, a ação iniciou na última semana, com palestras e exposição de cartazes:

“Esse é um projeto voltado para a cultura da paz e envolve toda a comunidade acadêmica. Na semana passada tivemos palestras e também algumas ações internas sobre reflexão”, disse.

Sílvia ressalta ainda que o projeto tem como objetivo conscientizar para a importância de uma vida com paz e tranquilidade. “A incidência de violência nas escolas e casas é enorme. Nós trouxemos esse projeto de cultura de paz para mostrar aos alunos e para toda a sociedade o quanto é importante trabalhar a questão da paz”, destaca.

Durante todo o ano letivo serão realizadas, ainda, outras ações voltadas para essa temática.